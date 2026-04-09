わんちゃんがボタンを押すと、音声で飼い主さんと会話ができる『しゃべるボタン』。そんなしゃべるボタンの練習風景が面白いと、118万再生を超える反響を呼んでいます。

お姉ちゃん犬と妹犬がしゃべるボタンの使い方を練習する光景を見た人からは、「まったく言うこと聞かなくて面白すぎるｗ」「笑いすぎて涙出てきたｗ」とコメントが寄せられることに。はたして、多くの人を笑わせた練習の様子とは…？

【動画：犬たちに『しゃべるボタン』の使い方を教えようと思ったら…コント過ぎる『予想外な光景』】

まずはイヴちゃんに『しゃべるボタン』の使い方をレクチャー

Instagramアカウント『イヴ＆ルカ｜フレンチブルドッグ』に投稿されて笑いを届けているのは、わんちゃんたちに『しゃべるボタン』の使い方を教えている光景。

ある日、フレンチブルドッグのイヴちゃんとルカちゃんに『しゃべるボタン』の使い方を教えることにした飼い主さん。まず始めに使い方を教わることになったのは、お姉ちゃん犬のイヴちゃんでした。

飼い主さんはイヴちゃんの目の前にいくつかのボタンを置くと、ボタンを優しく押してみたそう。すると、ボタンからはイヴちゃんたちにしてほしい指示が音声で流れてきます。

それを聞いたイヴちゃんは、真剣な表情を浮かべながら飼い主さんの手の動きと音声に意識を集中していたといいます。

いっぽう、しゃべるボタンを見たルカちゃんは…

そして次は、妹犬ルカちゃんの番。飼い主さんが、イヴちゃんに教えた時と同じように優しくボタンに手を伸ばした瞬間…なんと、ルカちゃんは飼い主さんが押すより先に、別のボタンを自分の前足で押し始めたそう！

押して欲しかったボタンは違うものの、ボタンの使い方を理解していることに拍手です。しかし、その後飼い主さんが押して欲しいボタンをルカちゃんに指示するものの、ルカちゃんは別のボタンを押し続けていたそう。

飼い主さんの指示を無視して、「おやつ欲しい」と「なんでやねん」のボタンを交互に押し続けるルカちゃんの光景は、どことなく会話が成立しているようでクスッと笑いが込み上げてきてしまいます。

絶対におやつが欲しいルカちゃんに爆笑の嵐

その後も根気強くルカちゃんに押して欲しいボタンを教える飼い主さん。しかし、ルカちゃんは一向にそのボタンを押す気配はなく、「おやつ欲しい」のボタンを狙い撃ちしていたとのこと。

もしかしたら、ルカちゃんはすでにボタンの使い方をマスターしているのかもしれません。（笑）

そんなルカちゃんと飼い主さんのほのぼのとした攻防戦は、たくさんの人に笑いを届けることとなったのでした。

しゃべるボタンの使い方を教えてもらうイヴちゃんとルカちゃんの光景には、「間違いなく『おやつ欲しい』は覚えましたねｗ」「しっかり会話成立してて爆笑」「完璧に理解してるｗ」と温かな笑いが寄せられることに。

Instagramアカウント『イヴ＆ルカ｜フレンチブルドッグ』では、そんなしっかり者のイヴちゃんと、元気いっぱいなルカちゃんの日常風景が投稿されていますよ。

イヴちゃん、ルカちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「イヴ＆ルカ｜フレンチブルドッグ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。