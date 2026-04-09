「オオタニはその優しい心と…」大谷翔平が示した“敬意”…LAメディア「決して意外なことではない」帽子に記した文字

大谷が示した敬意をLAメディアが伝えた(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間4月8日、敵地でのブルージェイズ戦に先発登板。6回4安打1失点の内容で降板したが、リリーフ陣が7回に追いつかれ、勝ち投手の権利が消滅。さらに、8回に勝ち越し点を許し、チームは3−4で逆転負けを喫した。

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大谷は試合後、最愛の父を亡くしたミゲル・ロハスへの思いを口にした。試合には、ロハスの父のイニシャルである「MR」と書かれた帽子で臨んだという。

地元放送局『SportsNet LA』のXが公開した動画内で大谷は「本人もね、もちろんつらいとは思いますけど、それでもこうやってグラウンドに来て、プレーして。素晴らしいプレーもありましたし、みんなでチームとして支えていければいいんじゃないかなと思います」とコメントしている。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「オオタニはその優しい心と、特に困難な時期にあるチームメイトへの献身的なサポートにより、球界でも最高のチームメイトの一人と目されている」とし、「ロハスにとってかけがえのない存在だった彼の父親を悼み、オオタニがこのような敬意を示す行動をとったことは、決して意外なことではない」と伝えた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]