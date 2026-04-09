3人組トラウマテクノポップバンド「アーバンギャルド」のボーカル浜崎容子が9日までにnoteを更新。ソロ活動の再開を報告した。

浜崎は昨秋、新ソロアルバムをリリース予定だったが、腹膜炎で緊急入院したことなどにともない見送られていた。そのアルバムの年内リリースを目指し、ソロ活動を活発化させるため、バンドのリーダーである松永天馬の個人事務所「株式会社松永天馬」に業務委託で所属することを報告した。

浜崎は「昨年の予期せぬ腹膜炎での入院は、私にとって人生の大きな転機となりました。病床や自宅でのベッドで見た景色は、私が思っていたよりもずっと脆く、また、私の愛する歌や音楽活動が、多くの支えの上に成り立っていたことを改めて痛感させられました。活動再開してからもその後遺症や、時に自身が万全ではない中で皆様にご心配をおかけするかもしれないという不安は、私の自由な心を縛りつけました」と振り返り、「そんな時、差し伸べられた温かい手。それは私が心の奥底で切に願っていた、力強いパートナーたちとの出会いでした。この手を取り私は新たな場所で再び表現を紡ぎ出すことを決めました」と経緯を説明した