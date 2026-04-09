カラム・ニューマン（写真提供・新日本プロレス）

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　新日本プロレスは９日までに５・４福岡国際センターで開催する「レスリングどんたく　２０２６」の全対戦カードを発表した。

　メインイベントは、４・４両国国技館で辻陽太を破り「２３歳７か月」の史上最年少で「ＩＷＧＰヘビー級」王者となったカラム・ニューマンが鷹木信悟と初防衛戦を行う。

　◆５・４福岡大会全対戦カード

　▼第０試合　１５分１本勝負

安田優虎　ｖｓ　中原大誠

　▼ＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合　１５分１本勝負

王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ　ｖｓ　挑戦者・チェーズ・オーエンズ

　▼第２試合　２０分１本勝負

松本達哉、田口隆祐　ｖｓ　永井大貴、外道

　▼第３試合　２０分１本勝負

本間朋晃、海野翔太　ｖｓ　ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ

　▼第４試合　３０分１本勝負

マスター・ワト、ＹＯＨ、タイガーマスク、矢野通、ウルフアロン　ｖｓ　金丸義信、ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ、ドン・ファレ、成田蓮

　▼第５試合　３０分１本勝負

ミスティコ、エル・デスペラード　ｖｓ　藤田晃生、ロビー・イーグルス

　▼第６試合　３０分１本勝負

タイチ、上村優也　ｖｓ　ハートリー・ジャクソン、大岩陵平

　▼第７試合　３０分１本勝負

ロビー・エックス、石森太二、ドリラ・モロニー、辻陽太　ｖｓ　ゼイン・ジェイ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、ジェイク・リー

　▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者組・ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀　ｖｓ　挑戦者組・グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ、ウィル・オスプレイ

　▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合　６０分１本勝負

王者・カラム・ニューマン　ｖｓ　挑戦者・鷹木信悟