新日本プロレスは９日までに５・４福岡国際センターで開催する「レスリングどんたく ２０２６」の全対戦カードを発表した。

メインイベントは、４・４両国国技館で辻陽太を破り「２３歳７か月」の史上最年少で「ＩＷＧＰヘビー級」王者となったカラム・ニューマンが鷹木信悟と初防衛戦を行う。

◆５・４福岡大会全対戦カード

▼第０試合 １５分１本勝負

安田優虎 ｖｓ 中原大誠

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負

王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ 挑戦者・チェーズ・オーエンズ

▼第２試合 ２０分１本勝負

松本達哉、田口隆祐 ｖｓ 永井大貴、外道

▼第３試合 ２０分１本勝負

本間朋晃、海野翔太 ｖｓ ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ

▼第４試合 ３０分１本勝負

マスター・ワト、ＹＯＨ、タイガーマスク、矢野通、ウルフアロン ｖｓ 金丸義信、ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ、ドン・ファレ、成田蓮

▼第５試合 ３０分１本勝負

ミスティコ、エル・デスペラード ｖｓ 藤田晃生、ロビー・イーグルス

▼第６試合 ３０分１本勝負

タイチ、上村優也 ｖｓ ハートリー・ジャクソン、大岩陵平

▼第７試合 ３０分１本勝負

ロビー・エックス、石森太二、ドリラ・モロニー、辻陽太 ｖｓ ゼイン・ジェイ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、ジェイク・リー

▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀 ｖｓ 挑戦者組・グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ、ウィル・オスプレイ

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・カラム・ニューマン ｖｓ 挑戦者・鷹木信悟