史上最年少「ＩＷＧＰヘビー級」新王者・カラム・ニューマン、５・４福岡で鷹木信悟と初防衛戦…全対戦カード決定
新日本プロレスは９日までに５・４福岡国際センターで開催する「レスリングどんたく ２０２６」の全対戦カードを発表した。
メインイベントは、４・４両国国技館で辻陽太を破り「２３歳７か月」の史上最年少で「ＩＷＧＰヘビー級」王者となったカラム・ニューマンが鷹木信悟と初防衛戦を行う。
◆５・４福岡大会全対戦カード
▼第０試合 １５分１本勝負
安田優虎 ｖｓ 中原大誠
▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負
王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ 挑戦者・チェーズ・オーエンズ
▼第２試合 ２０分１本勝負
松本達哉、田口隆祐 ｖｓ 永井大貴、外道
▼第３試合 ２０分１本勝負
本間朋晃、海野翔太 ｖｓ ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ
▼第４試合 ３０分１本勝負
マスター・ワト、ＹＯＨ、タイガーマスク、矢野通、ウルフアロン ｖｓ 金丸義信、ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ、ドン・ファレ、成田蓮
▼第５試合 ３０分１本勝負
ミスティコ、エル・デスペラード ｖｓ 藤田晃生、ロビー・イーグルス
▼第６試合 ３０分１本勝負
タイチ、上村優也 ｖｓ ハートリー・ジャクソン、大岩陵平
▼第７試合 ３０分１本勝負
ロビー・エックス、石森太二、ドリラ・モロニー、辻陽太 ｖｓ ゼイン・ジェイ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、ジェイク・リー
▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負
王者組・ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀 ｖｓ 挑戦者組・グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ、ウィル・オスプレイ
▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負
王者・カラム・ニューマン ｖｓ 挑戦者・鷹木信悟