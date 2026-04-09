杉浦太陽、5人目の誕生を機に“規格外”の断捨離「売りました！」 明石家さんまも感嘆
タレントの杉浦太陽（45）＆辻希美（38）夫妻が8日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか!?TV』（毎週水曜 後9：00）に出演。杉浦が5人目の誕生とともにした“断捨離”について語った。
【写真】断捨離のスケールが規格外！マイボートの前で笑顔を見せる杉浦太陽
この日番組では「散らからない！春の収納術」をテーマにトークを展開。辻、杉浦が日ごろの悩みを打ち明けたほか、評論家軍団がおすすめの収納術などを紹介した。
昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した2人。するとスタジオのブラックマヨネーズ・小杉竜一が「ニュースで見ましたけど…」と切り出すと、「たぁくん(杉浦)は、いっぱい子育てせなあかんから、自分の釣りのボートを売ったみたいな。すごい断捨離魂の塊みたいなことをしている」と語った。
これに杉浦は「5人目が生まれたので自分の船を持っていたんですけど、釣りに行かないからと思って売りました！」と告白。MCの明石家さんまもこれには「大断捨離やな〜！」と杉浦の決意に感心した様子だった。
杉浦と辻は2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生している。
【写真】断捨離のスケールが規格外！マイボートの前で笑顔を見せる杉浦太陽
この日番組では「散らからない！春の収納術」をテーマにトークを展開。辻、杉浦が日ごろの悩みを打ち明けたほか、評論家軍団がおすすめの収納術などを紹介した。
昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した2人。するとスタジオのブラックマヨネーズ・小杉竜一が「ニュースで見ましたけど…」と切り出すと、「たぁくん(杉浦)は、いっぱい子育てせなあかんから、自分の釣りのボートを売ったみたいな。すごい断捨離魂の塊みたいなことをしている」と語った。
杉浦と辻は2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生している。