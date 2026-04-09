元モーニング娘。でタレントの矢口真里（43）がインスタグラムを更新。長男の入学式を報告した。

「新学期ですね 新入生の皆様おめでとうございます!!我が家も先日長男の入学式でした お天気に恵まれて、とても気持ちの良い入学式」とつづり、入学式の様子を写真でアップした。夫、長男とのスリーショットや、長男とのツーショットを公開している。

「長男は朝から緊張していましたが、ちゃんと先生の話を聞いて返事もしっかり出来ていて、一安心しました。私も同じくガチガチに緊張していたのですが、お母さん達が気さくに話しかけてくれたので凄く助かりました」と心境を明かし「家族はずっと味方だし長男がやりたいこと全力で応援していきます!!お友達沢山作って元気に楽しく過ごしてくださいね 毎日持ち物や名前書きに追われてて忘れ物がないように必死で余裕のないママより。笑」と長男への思いを記した。

この投稿にフォロワーからは「おめでとう御座います。芸能人だと騒がれるから大変そう」「真里ちゃんママの顔」「着物素敵すぎる 素敵なママ!」とコメントが寄せられている。

矢口は11年に俳優の中村昌也（39）と結婚し、13年に離婚。同年、不倫騒動が原因で芸能活動を休止し、14年10月、約1年5カ月ぶりに芸能活動を再開。18年3月26日に自身のブログで再婚を発表した。その後、19年8月に第1子の長男、21年10月に第2子の次男を出産した。