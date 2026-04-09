【DualSense ワイヤレスコントローラー "007 First Light" リミテッドエディション】 4月17日～順次予約受付開始（数量限定） 5月27日 発売予定 価格：12,480円

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、コントローラー「DualSense ワイヤレスコントローラー "007 First Light" リミテッドエディション」を5月27日に発売する。価格は12,480円。4月17日10時から、数量限定で順次予約受付が開始される。

プレイステーション 5用ストーリーアクションアドベンチャー「007 First Light」の発売日と同日に発売される本コントローラーは、黄金の輝きと銃身をモチーフにしたデザインを採用。タッチパッドにジェームズ・ボンドの象徴的なコードネームと武器があしらわれている。DualSense ワイヤレスコントローラーのアダプティブトリガーは銃撃戦における精密な操作感を実現。ハプティックフィードバックにより臨場感あふれる体験を味わえる。

【007 First Light Limited Edition DualSense Controller | PS5 & PC】

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