俳優・黒沢年雄（82）が9日に自身のブログを更新。8日に投稿した、自身がパン店の店員の対応にイラッとしたエピソードについての反響などについて言及した。

「パンパン？！」と題し、「パン屋のお話し…反響を読むと僕も若い…半分反省もありますね(シユン)…黙って行かなければいい話し…人生色々人も色々です…幾つになっても勉強になります」と、自身の前日の投稿に対する反応について神妙につづった。

そのうえで、「しかし何でこんなに影響力があるのかな…トランプよりも筋が通っていると思うが(笑)…」と納得のいかない様子も見せ、「まぁ世の中、賛成と反対が半々だったらいい話しですがね…日本は幸せな国だ！たかがパンされどパン…パンパン？！」と締めた。

黒沢は前日8日、「横浜のホテル内にあるフィットネスクラブの会員である…駐車場は無料なので，帰り掛けに隣接するデパートの地下街で食材やら何やらと便利に利用している」といい「ホテル内の地下にある直営のパンが美味しいので行く度に購入…ある時そのパン屋でいつもより少なく買い物した…駐車場のスタンプを押し忘れ，クラブ迄戻るのが面倒なので駐車券にスタンプを初めてお願いしたら，パンの購入金額が少ないので押せないとの事…今まで何十回と購入して来た事か！」と怒りをにじませた。

そのうえで「とても嫌な気持ちになり…それ以来そこのパン屋では購入する気になれなくなった…人間にはちょっとした思いやりと気遣いがお客様の心を掴む…融通をきかせないと…彼女は機転が効かないのか(他のスタッフには何回かスタンプの件を言われたが、事前に貰っているから断った事がありました)」とし、また「そのスタッフに教育したい…僕がホテルのメンバーでお店の常連客だと知っているはず，それなりの臨機応変の対応は必要だと言う事…杓子定規ではいけませんですよ…ひとりのお客を逃しましたね(笑)」とつづっていた。

この投稿に対しては「まあいいたいことは分かるけど」「俳優さんらしいよね」「さすが大物さんですね」と一定の理解を示す声がある一方、「大人げない」「典型的な嫌な年寄り」「こういうふうに年を取りなくないよね」と批判的な声も上がっていた。