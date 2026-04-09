「ジンギスカンを楽しみたい」グルメも楽しめる“北海道の温泉地”ランキング！ 2位「阿寒湖温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
桜の便りが各地から届き始め、爽やかな風とともに外歩きや食べ歩きがより一層楽しくなる行楽シーズンがやってきました。湯けむり情緒とともに、地元の特産品や趣向を凝らしたグルメも心ゆくまで楽しめる注目のスポットをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「北海道の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
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▼回答者コメント
「北国ならではのグルメが楽しめそう」（30代男性／大阪府）
「海の幸や様々な特産品が食べられそうだから」（20代女性／愛知県）
「多くの飲食店や、レストランがあり、鮮魚や、郷土料理を楽しむことができそうだから」（10代男性／大阪府）
▼回答者コメント
「北海道を代表する温泉地で、温泉だけでなく、新鮮な海の幸を存分に味わえそうだから」（30代女性／石川県）
「地獄谷の熱を利用した温泉卵などの料理を堪能できるから」（50代男性／東京都）
「有名な温泉地のため。温泉街で食べ歩きやジンギスカンを楽しみたい」（30代女性／福島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「北海道の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：阿寒湖温泉／41票道東を代表する観光地であり、特別天然記念物の「マリモ」が眠る神秘的な阿寒湖のほとりに位置します。豊かな自然に囲まれ、ヒメマス（チップ）やワカサギといった湖の幸、さらにはエゾシカ料理など、この土地ならではの力強い山海の幸を堪能できるのが魅力。アイヌ文化に触れられるコタンもあり、異国情緒漂う食体験も楽しめます。
▼回答者コメント
「北国ならではのグルメが楽しめそう」（30代男性／大阪府）
「海の幸や様々な特産品が食べられそうだから」（20代女性／愛知県）
「多くの飲食店や、レストランがあり、鮮魚や、郷土料理を楽しむことができそうだから」（10代男性／大阪府）
1位：登別温泉／90票日本屈指の泉質を誇る「温泉のデパート」として名高い登別温泉が堂々の1位に輝きました。地獄谷から湧き出る圧倒的な湯量とともに、噴火湾で獲れる新鮮な毛ガニやホタテ、近隣の白老牛といったブランド食材を惜しみなく提供する宿が多く、宿泊客の胃袋をつかんでいます。温泉街での食べ歩きも充実しており、五感全てで北海道を満喫できます。
▼回答者コメント
「北海道を代表する温泉地で、温泉だけでなく、新鮮な海の幸を存分に味わえそうだから」（30代女性／石川県）
「地獄谷の熱を利用した温泉卵などの料理を堪能できるから」（50代男性／東京都）
「有名な温泉地のため。温泉街で食べ歩きやジンギスカンを楽しみたい」（30代女性／福島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)