ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】九州自動車道八幡〜古賀上下線が車両火災で一時通行止め 約… 【続報】九州自動車道八幡〜古賀上下線が車両火災で一時通行止め 約2時間20分後に解除（4月9日午前9時10分ごろから同11時32分まで） 【続報】九州自動車道八幡〜古賀上下線が車両火災で一時通行止め 約2時間20分後に解除（4月9日午前9時10分ごろから同11時32分まで） 2026年4月9日 9時32分 リンクをコピーする みんなの感想は？ ハイウェイ交通情報によると、九州自動車道八幡〜古賀は9日午前9時10分ごろ、車両火災のため通行止めになっている。同11時32分に通行止めは解除された。▶NEXCO西日本・交通情報 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 映画になった「怪獣の後片付け」 列車や車と衝突した動物は… 九州自動車道の車両火災で消防車出動 八幡→鞍手付近（4月9日午前9時1分ごろ） 福岡、9日夜遅くから10日昼過ぎにかけ落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, マンション, 海, デイサービス, 静岡, 大阪, 墓, 床暖房, 大学, 生花