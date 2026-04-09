「輝きを取り戻す可能性は十分ある」復活なるか！ プレミアで冷遇、27歳日本人がマンU戦で“先発チャンス”と現地メディア「存在感を示す絶好の舞台だ」
リーズの田中碧が、マンチェスター・ユナイテッドとの一戦で先発起用される可能性が浮上している。クラブ専門メディア『MOT Leeds News』が報じた。
27歳のMFは2024年８月にドイツのデュッセルドルフからリーズに加入。昨季はチャンピオンシップでの活躍が評価され、チームメート投票によるシーズンMVPを受賞し、チャンピオンシップ・ベストイレブンにも選出された。
しかし、プレミアリーグ昇格後の今季は負傷などもあり、ここまでリーグ戦21試合の出場にとどまり、先発はわずか７試合。12月28日を最後にリーグ戦での先発から遠ざかっている。
同メディアによると、状況が変わりつつあるのは、同じポジションのMFアントン・シュタッハがウェストハム戦（FAカップ準々決勝）で足首の靭帯を負傷したためだ。「シュタッハが間に合わなければ、タナカにはオールド・トラッフォードで先発するだけの十分な理由がある」と指摘。４月11日に行なわれる次節、マンチェスター・ユナイテッド戦での先発の可能性を示し、「ライバルクラブとの大一番で、存在感を示す絶好の舞台だ」とも伝えた。
田中自身はクラブに残留して競争を勝ち抜く意思を持っているとされ、契約も2028年まで残っている。記事では「一定期間先発で使われれば、彼が再び輝きを取り戻す可能性は十分ある」と分析されている。
現在15位と降格圏に近いリーズの命運を左右する存在になれるか。次節が試金石となるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なフェイントから田中碧が決めた鮮烈弾
27歳のMFは2024年８月にドイツのデュッセルドルフからリーズに加入。昨季はチャンピオンシップでの活躍が評価され、チームメート投票によるシーズンMVPを受賞し、チャンピオンシップ・ベストイレブンにも選出された。
同メディアによると、状況が変わりつつあるのは、同じポジションのMFアントン・シュタッハがウェストハム戦（FAカップ準々決勝）で足首の靭帯を負傷したためだ。「シュタッハが間に合わなければ、タナカにはオールド・トラッフォードで先発するだけの十分な理由がある」と指摘。４月11日に行なわれる次節、マンチェスター・ユナイテッド戦での先発の可能性を示し、「ライバルクラブとの大一番で、存在感を示す絶好の舞台だ」とも伝えた。
田中自身はクラブに残留して競争を勝ち抜く意思を持っているとされ、契約も2028年まで残っている。記事では「一定期間先発で使われれば、彼が再び輝きを取り戻す可能性は十分ある」と分析されている。
現在15位と降格圏に近いリーズの命運を左右する存在になれるか。次節が試金石となるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なフェイントから田中碧が決めた鮮烈弾