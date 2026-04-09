◇欧州チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦 バルセロナ0―2Aマドリード（2026年4月8日 スペイン・バルセロナ）

バルセロナはスペイン勢対決となったホームの第1戦でアトレチコ・マドリードに0―2で敗れた。

前半41分にDFクバルシが最終ラインの裏に抜けた相手FWシメオネをペナルティーエリアの手前で倒した場面で当初は警告を受けたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入で決定機を阻止したとして一発退場に変更。同44分から10人の戦いを強いられた。プレー再開後、相手FWフリアン・アルバレスに20メートル超の直接FKを決められて先制を許し、後半にも追加点を奪われて0―2で敗れた。

バルセロナのフリック監督は判定に不満を訴えたが、PK以上に問題視したのが後半9分の相手プレー。AマドリードのGKムッソが2メートル程度のゴールキックでプレーを再開させたかに見えたが、ゴールエリア内で受けたDFプビルは手でボールを止めて、自らのゴールキックでムッソにボールを戻してプレーを再開。プビルが手を使った瞬間に場内で大きな歓声が上がったが、プレーはそのまま続いた。

フリック監督は「なぜVARが使われなかったのか分からない。何のためにあるのか？あれはPK。彼はすでに警告を受けていたから2枚目のイエローカードで退場になるべきだった。まさに起こるべきではないことだ」と不満をぶちまけた。一方の敵将シメオネ監督は「常識の問題」と反論。マッソの行為はゴールキックではなく、プビルにボールを渡すためのもので「審判はありのままを見た。マルク（プビル）がそれを見たのと同じように見た」と指摘した。

バルセロナは3日に首位を走る国内リーグで4位のAマドリードを敵地で撃破。リーグ優勝に大きく前進していたが、2戦連続となった注目対決でホームで痛い敗戦となった。