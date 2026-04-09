９日の東京株式市場は売り買い交錯、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１０８円安の５万６１９９円と反落。



東京株式市場は主力株をはじめ強弱観が対立、日経平均株価は小幅反落してのスタートとなった。前日に米国とイランが即時停戦で合意したことを受け、日経平均は２９００円近い記録的な上昇をみせたが、きょうも前日の米国株市場で半導体関連株などを中心に大幅高に買われたことを引き継いで、強気優勢の地合いが予想されていた。ただ、東京市場では前日の米株高に先立って急騰していたことで、その分上値は重い。中東を巡るニュースフローにも引き続き神経質となっている。



出所：MINKABU PRESS

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