レーザーテクは利食いこなす展開、半導体製造装置の中では異色の強さで海外筋の視線も◇

レーザーテック<6920.T>は３万９０００円台近辺で目先筋の利益確定売りをこなしている。前日は米株高を背景に同社株が９％超の上昇をみせたほか、アドバンテスト<6857.T>、東京エレクトロン<8035.T>、ディスコ<6146.T>などが軒並み値を飛ばした。その後に米国株市場ではフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が６．３％と急騰して史上最高値を更新しており、これが強い追い風となっている。そうしたなか、中期波動ではレーザーテクの強さが一頭地を抜いている状態だ。



アドテストや東エレク、ディスコなどは直近マドを開けて買われたものの、いずれも２５日・７５日移動平均線はデッドクロスもしくはクロスする目前にあるが、レーザーテクだけは５日・２５日・７５日線が揃って上向きで上昇指向が強い。前日は４万円大台を回復する場面があり、１月下旬以来約２カ月ぶりに年初来高値奪回を指呼の間に捉えた。ＥＵＶ光源を使った検査装置で新展開を図っており、海外投資家からの見直し買いが観測されているもようだ。足もとは４万円台手前で瀬踏みしている段階だが、当面は３万９０００円近辺で売り物をこなし切れるかどうかが注目される。



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出所：MINKABU PRESS