ＡＢＣマートが急反発、２７年２月期は連続増益見通しで５円増配へ

エービーシー・マート<2670.T>が急反発し年初来高値を更新している。８日の取引終了後に発表した２７年２月期の連結業績予想で、売上高４００８億円（前期比５．９％増）、営業利益６５６億円（同３．７％増）、純利益４６４億円（同０．１％増）と増収増益を見込み、年間配当予想を前期比５円増の８０円としたことが好感されている。



国内で３６店舗の新規出店と５０店舗程の改装を計画するほか、海外では韓国を中心に４カ国で２６店舗の新規出店と２０店舗の改装を計画。また、健康意識の高まりによる需要の拡大を見込み、ランニングシューズとウォーキングシューズの販売を強化するほか、ハンズフリーシューズのバリエーションの増加や、ライフスタイルカジュアル商品の販売強化にも取り組み売り上げの拡大を狙う。



２６年２月期決算は、売上高３７８６億２４００万円（前の期比１．７％増）、営業利益６３２億８７００万円（同１．２％増）、純利益４６３億４６００万円（同２．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS