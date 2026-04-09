9日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比23.1％減の652億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同16.3％減の486億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 <1325> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、グローバルＸ レジャー＆エンターテインメント <2645> 、ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年（為替ヘッジあり） <2839> 、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> が新高値。ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が11.61％高、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が6.57％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が6.26％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が5.66％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が4.15％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> は6.08％安、ＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> は4.88％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は4.48％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は4.45％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> は4.07％安と大幅に下落している。



日経平均株価が41円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金289億6700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金251億5700万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が64億1100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が34億9600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が26億5500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が25億4200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が16億7000万円の売買代金となっている。



株探ニュース