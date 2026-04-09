―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月7日から8日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　ゲームウィズ <6552>
　26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常損益は2億0200万円の黒字(前年同期は2億1900万円の赤字)に浮上し、通期計画の5000万円(中央値)に対する進捗率は404.0％に達し、5年平均の122.7％も上回った。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6552> ゲームウィズ 　東Ｓ 　 +35.84 　　4/ 8　　　3Q　　　　黒転
<2670> ＡＢＣマート 　東Ｐ　　 +8.22 　　4/ 8　本決算　　　　0.36
<2686> ジーフット 　　東Ｓ　　 +3.14 　　4/ 8　本決算　　　　　－
<9720> グランド 　　　東Ｓ　　 +1.90 　　4/ 8　　　1Q　　　 19.25
<9946> ミニストップ 　東Ｐ　　 +1.34 　　4/ 8　本決算　　　　黒転

<2459> アウン 　　　　東Ｓ　　 +0.97 　　4/ 8　　　3Q　　　　赤拡
<6255> エヌピーシー 　東Ｇ　　 +0.89 　　4/ 8　　上期　　　-97.83
<3543> コメダ 　　　　東Ｐ　　 +0.16 　　4/ 8　本決算　　　　8.87

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース