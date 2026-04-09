人気のコラボ、再登場！『ウルトラマンひっぱりだこ飯』神戸の老舗・淡路屋“駅弁の日”から販売
神戸の老舗弁当メーカー・淡路屋（神戸市東灘区）は、人気商品「ひっぱりだこ飯」と特撮ヒーロー「ウルトラマン」がコラボした商品で、2025年夏以降に一部イベントで先行展開していた『ウルトラマンひっぱりだこ飯』を、4月10日の「駅弁の日」から発売する。
同商品は、1998年の発売以来ロングセラーを続ける「ひっぱりだこ飯」をベースにし、ウルトラマンの胸元をモチーフにした白基調の陶器製容器を採用。
中央には象徴的なカラータイマーをデザインしている。
中身は、煮ダコや穴子、椎茸（シイタケ）、筍（タケノコ）、錦糸卵など、定番の具材を盛り込んだ。見た目のインパクトに加え、従来の味わいも楽しめる仕上がりとなっている。
同商品は昨年8月、「ウルトラヒーローズEXPO 2025 うめだサマーフェスティバル」にあわせて、阪神梅田本店（大阪市北区）で期間限定で先行販売されていた。
価格は1780円（税込）。淡路屋各店舗やオンラインショップなどで販売する。
「ひっぱりだこ飯」は、明石海峡大橋の開通を記念して誕生した淡路屋の代表的な駅弁で、蛸壺型の容器が特徴。
これまで、さまざまなコラボ商品を展開し、累計生産数は1600万個を超えている。
最近では大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」をデザインに採用した駅弁「EXPO2025 ミャクミャク ひっぱりだこ飯」が話題を呼んだ。