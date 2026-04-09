「4月2日にウエルネス関連のビタブリッドジャパンが東証グロース市場に上場しましたが、1370円の公開価格に対し初値は5％マイナスの1301円で公募割れでした。今年最初のIPO（新規公開株）として2月13日に上場したライトノベルやコミックスを手がけていたTOブックス（東証スタンダード）も公開価格3910円に対し、初値は3595円とマイナス8.1％。今年になってからのIPOは、7社連続の公募割れで、4月6日上場のシステムエグゼでようやく連敗記録が止まりました」（経済部記者）

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■「必ず儲かる」は今や昔

かつてIPOは、公開株式数が少なく、上場初日に高値がつくのが常だった。過去には300％超の上昇率という極端なケースもあり、購入権利さえ得られれば、「一獲千金の片道切符」を手にしたも同然だった。しかし、それも今や昔の話。「必ず儲かる」というIPO神話は崩壊したと言っていいだろう。

コロナ禍で上場申請を取りやめる企業が続出し、IPO市場が冷え込んだのは記憶に新しい。2025年の初値上昇率は26.3％で、13年ぶりの低水準にとどまった。

ただ、25年はJX金属やSBI新生銀行などの大型上場が相次ぎ、市場から1兆2300億円を吸収。これは18年以来の規模だった。24年の東京メトロ、キオクシアによる大型上場をも上回る勢いであり、市場自体が縮小しているわけではない。

問題はこうした大型案件の陰に隠れ、グロースの実情が一般に知られていないことにある。

東証グロース250指数を見ると、21年6月には1200円を超える場面があったものの、22年4月以後は800円を下回る低迷が続いている。

「世界経済の不安定化が大きな要因です。TOブックスが公募割れした直後の2月28日には、米国とイスラエルによるイラン攻撃が開始された。これを受けて原油先物価格は急騰。世界経済が根底から揺さぶられており、IPO神話どころの話じゃない」（同前）

だがこれはあくまでも外部要因に過ぎない。真の理由は、制度的な変化にある。

「東証は市場改革と同時に、IPO環境の見直しも実施しました。成り行き注文の禁止や、上場日程・売り出し株数・公募価格決定のルール変更です。さらに上場維持基準が厳格化されたことで、かつてのような『上場ゴール』のお祭り騒ぎは許されなくなった。今はむしろ厳しい船出を強いられる環境なのです」（同前）

3月最後のIPOだった製造業の事業承継案件、セイワHDなどは、公募割れの1220円スタートだったが、今や株価は1500円をうかがう。

初値が振るわずとも真に需要がある企業は、やはり市場も評価するのだ。

（横関寿寛／ジャーナリスト）