「感無量…」AKB48メンバー、8歳時の夢を叶える！ 「14年後、本当に衣装着てステージ立てたよ」
AKB48の千葉恵里さんは4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。8歳の頃と現在の姿を並べた比較ショットを公開しました。
【写真】千葉恵里の8歳時と現在の比較ショット
コメントや引用リポストでは「めちゃくちゃ美しくてスタイル良くて可愛くなってて、ほんとに尊敬します」「感無量…」「8歳からえりぃとわかる」「まじでかわいいちばえりぃ」「すごい 良かったね！！」「夢を叶えたえりいちゃん本当にかっこいいね!」「素敵すぎる！夢がある！」「ヲタクとしても大成功の、千葉恵里さん」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】千葉恵里の8歳時と現在の比較ショット
「素敵すぎる！夢がある！」千葉さんは「14年後、本当に衣装着てステージ立てたよ（当時8歳）」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、当時8歳の千葉さんが「Gingham check」と書かれたパネルに顔を入れたショットです。2枚目では現在の千葉さんが、実際にギンガムチェック柄の衣装を身に着け、ステージ裏の階段でポーズを取っています。幼い頃の夢が実現したことが分かります。
「初めてのジェリービーンズ」5日にも「初めてのジェリービーンズ 8年ぶりぐらい！！大人になりました！」と、過去と現在の比較ショットを公開していた千葉さん。こちらは中学生時代のものと思われます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)