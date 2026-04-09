AKB48の千葉恵里さんは4月7日、自身のXを更新。幼少期の夢が実現したことが分かる比較ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：千葉恵里さん公式Xより）

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AKB48の千葉恵里さんは4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。8歳の頃と現在の姿を並べた比較ショットを公開しました。

【写真】千葉恵里の8歳時と現在の比較ショット

「素敵すぎる！夢がある！」

千葉さんは「14年後、本当に衣装着てステージ立てたよ（当時8歳）」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、当時8歳の千葉さんが「Gingham check」と書かれたパネルに顔を入れたショットです。2枚目では現在の千葉さんが、実際にギンガムチェック柄の衣装を身に着け、ステージ裏の階段でポーズを取っています。幼い頃の夢が実現したことが分かります。

コメントや引用リポストでは「めちゃくちゃ美しくてスタイル良くて可愛くなってて、ほんとに尊敬します」「感無量…」「8歳からえりぃとわかる」「まじでかわいいちばえりぃ」「すごい　良かったね！！」「夢を叶えたえりいちゃん本当にかっこいいね!」「素敵すぎる！夢がある！」「ヲタクとしても大成功の、千葉恵里さん」と、称賛の声が寄せられました。

「初めてのジェリービーンズ」

5日にも「初めてのジェリービーンズ　8年ぶりぐらい！！大人になりました！」と、過去と現在の比較ショットを公開していた千葉さん。こちらは中学生時代のものと思われます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)