【DJI Avata 360】 4月9日発売 価格： 77,330円(機体単体) 116,380円（DJI RC 2付属) 159,830円(Fly Moreコンボ) 162,140円(Motion Fly Moreコンボ)

DJIはドローン「DJI Avata 360」の日本販売を4月9日より開始した。価格は機体単体が77,330円。送信機「DJI RC 2」付属が116,380円。送信機に加え予備バッテリーや急速充電器がセットになった「Fly Moreコンボ」が159,830円。ゴーグルなどがセットとなった「Motion Fly Moreコンボ」が162,140円。

【Meet DJI Avata 360 - Above It All, See It All】

「DJI Avata 360」は搭載された360°カメラにより、8K/60fpsのHDR動画撮影が可能。記録された映像は前方だけでなく飛行空間すべてを記録しており、スマホでのDJIドローンアプリ「DJI Fly」やPC向け編集ソフト「DJI Studio」で編集することで飛行中に自由に視点を変えた映像が作成可能。

まるで自分自身が空中に飛んでいるような飛行中に周囲を見回すことができるだけでなく、空中を飛翔中に一点を見つめて対象を追ったり、球形に記録された360°映像を織り交ぜたりクリエイティブな映像作成ができる。従来のドローンでは機体そのものの向きを変えたり、カメラの画角を変える操作をしなくては撮影できなかった様なアングルでの映像を、ソフトで編集するだけで作ることができる。

カメラユニットに搭載された2つのレンズで世界を球形に記録できる

編集ソフト「DJI Studio」で視点を編集、多彩な視点を持った映像作品が作れる

さらに「Motion Fly Moreコンボ」ではドローンのカメラからの映像がゴーグルに投影される「FPV(ファーストパーソンビュー)飛行」が可能。機体を外から送信機で操縦するのとはひと味違う、飛行機のコクピットに座っているか、自分が鳥になったかのような飛行体験ができる。

本体のみは77,330円

送信機「DJI RC 2」付属では116,380円

送信機に加え予備バッテリーや急速充電器がセットになった「Fly Moreコンボ」が159,830円

ゴーグルなどがセットとなり、FPV飛行が楽しめる「Motion Fly Moreコンボ」が162,140円