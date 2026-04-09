将棋の第84期名人戦七番勝負第1局は4月9日、挑戦者の糸谷哲郎八段（37）が前日に封じた39手目が開封され、午前9時すぎに藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）の手番で再開された。

【中継】藤井名人VS糸谷八段 注目の第1局（生中継中）

4連覇を目指す藤井名人に、名人戦初登場で日本将棋連盟常務理事の糸谷八段が挑む大注目のシリーズ。振り駒で糸谷八段の先手番に決まると、力戦派の雄が早々に本領を発揮。名人戦史上初となる1筋の歩を突く出だしから、3手目にも右端の歩を伸ばすという、異例のスタートを切った。

しかし、藤井名人も動じることなく未知の局面へと飛び込み、力戦の将棋へと展開した。棋界屈指の早見え早指しとして知られる糸谷八段だが、この開幕局では持ち時間をたっぷりと投入。藤井名人よりも1時間以上多く消費する展開となっている。

スローペースながら一進一退の攻防が続いた初日の展開について、ABEMAで解説を務める齊藤優希四段（29）は、「（戦型）予想は外れたが、見ていて楽しい1日だった」とコメント。2日目を迎え、開封された糸谷八段の封じ手は、齊藤四段も「相当前向きな一手」と驚きの声を上げた桂跳ねの一手だった。さらに、「見える手ではあるが、予想しにくい。前進していくぞという意思を感じる。どう対応していくかが注目」と今後の展開に期待を込めていた。

激しい戦いが見込まれている開幕局を制するのはどちらか。持ち時間は各9時間。終盤戦に向けて、両者の激しい読み合いから目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）