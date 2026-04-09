いいサッカー選手になるために日常的に考えて行動することはなぜ大切なのか？【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる！デキるプレー55】

いいサッカー選手になるために日常的に考えて行動することはなぜ大切なのか？

子どもが考える機会を作ろう

【どうして】子どもが自分で考えて決められるようになるため 気づいた子どもに行動させる環境を作る

サッカーは自分で考えてプレーを選択することが大切です。自分で考えられる選手になるためには普段からそうさせる環境を作る必要があります。

保護者目線で話をしますと、例えばテーブルにお皿を家族の人数分用意するとします。4人家族なのに1皿足りないことに子どもは気づきました。そのとき親が忘れた1枚を用意するのか、それとも気づいた子どもが自分で用意するのか。困った子どもに手助けするのは簡単ですが、子どもが見て考えたことを行動できるようにするには手出しせずに見守ることも必要です。

コーチからひとこと

保護者は子どもが自分で考えるせっかくのチャンスをなくさないように、日ごろから意識してください

【出典】『ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやっている！デキるプレー55』著：鈴木宏輝