痩せたいなら実践しよう！断食を通じて老廃物を一気に流す方法とは？【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

痩せたいなら実践しよう！断食を通じて老廃物を一気に流す方法

老廃物の約95% は便と尿から排出

老廃物とは、食べ物から得た栄養素が体内で使われた後に残ったゴミみたいなもので、体にとっては不必要なものです。通常、老廃物は便や尿、汗とともに体外に排出されるのですが、血液やリンパ液の流れがよくない状態だと、排出されずに留まってしまうことがあります。

すると、さらに血液やリンパ液の流れが滞り、ますます老廃物が溜まりやすくなるという悪循環に。体内に老廃物が蓄積すると、腸内環境の悪化や代謝の低下を招き、便秘、冷え、むくみ、肌荒れといった不調の原因にもなります。

ずぼら断食によって空腹時間が長くなれば長くなるほど、オートファジーは活性化します。これにより、血液中に余っていた栄養素や老廃物などは、もう一度代謝される機会を得て、スムーズに排出へと向かうのです。

ずぼら断食中は消化のために胃腸に血液が集まらずに済むため、全身の血流がよくなっている状態です。水をちょろちょろ出したホースより、大量に水を出したホースの流れがいいのと同じで、老廃物も流れやすくなっています。体内から不要なものが排出し、血流がよくなることでむくみや冷えが改善され、顔色が明るくなるなどの美容効果も生まれます。

出典：『専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方』