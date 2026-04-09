王様のブランチで話題の冴木柚葉、『FLASH』に登場！アンニュイな表情から笑顔まで、今の魅力を凝縮

『王様のブランチ』リポーター・冴木柚葉がアンニュイに魅せる表紙＆巻頭10P！初写真集から独占カット・白戸ゆめの、小日向優花、虹咲カリナ、榛名うい掲載の『FLASH』は4月7日(火)発売

冴木柚葉「ブランチリポーター」の新境地グラビアを『FLASH』で披露！

『王様のブランチ』（TBS系）のリポーターとして人気急上昇中の冴木柚葉が、4月7日発売の『FLASH』で表紙と巻頭グラビアを飾った。

10ページにわたるグラビアは、アンニュイな表情から親近感あふれる笑顔まで、彼女の多面的な魅力を引き出した仕上がりだ。誌面では、最近注力しているという「演技の仕事」に対する熱い想いも語っている。

【プロフィール】

大嶋みく（おおしま・みく）

26歳 1999年10月17日生まれ 東京都出身

T163

情報番組『王様のブランチ』（TBS系）にブランチリポーターとしてレギュラー出演中。またANAのCMやドラマ『私のスマホが呪われた』（FODショート）、舞台『LIFE~海の家の物語』出演と、活躍の場を広げている。

そのほか最新情報は、公式X(@yuzuha_saeki)、公式Instagram（@yuzuha_saeki）にて

【クレジット】

冴木柚葉(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

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