「０−２で済んだのは幸運」内容的には完敗…リバプール指揮官が率直総括。パリSGの強さを実感「どこを見ても驚異的」【CL準々決勝】

「０−２で済んだのは幸運」内容的には完敗…リバプール指揮官が率直総括。パリSGの強さを実感「どこを見ても驚異的」【CL準々決勝】