明日の『風、薫る』仕事を探し続ける“りん”見上愛、“卯三郎”坂東彌十郎と出会う
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「灯（ともしび）の道」（第10回）が4月10日に放送される。
【写真】舶来品などを揃えた瑞穂屋を営む清水卯三郎（坂東彌十郎）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第10回あらすじ
りんと環（宮島るか）は、直美の案内で炊き出しに連れていってもらうことに。りんは疲れ果ててしまった環を直美と吉江（原田泰造）に預けて仕事を探し続けるが、仕事は見つからない。
りんが行き場を失い途方に暮れていると、清水卯三郎（坂東彌十郎）から声をかけられる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】舶来品などを揃えた瑞穂屋を営む清水卯三郎（坂東彌十郎）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第10回あらすじ
りんと環（宮島るか）は、直美の案内で炊き出しに連れていってもらうことに。りんは疲れ果ててしまった環を直美と吉江（原田泰造）に預けて仕事を探し続けるが、仕事は見つからない。
りんが行き場を失い途方に暮れていると、清水卯三郎（坂東彌十郎）から声をかけられる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。