パク・ボヨン、初のダークヒロインを熱演 韓国ドラマシリーズ『ゴールドランド』、Disney+で配信スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のパク・ボヨンが主演する韓国ドラマシリーズ『ゴールドランド』が、29日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される。（全10話／毎週2話ずつ配信）
【動画】パク・ボヨン、初ダークヒロイン 『ゴールドランド』予告
同作は、『オールド・ボーイ』の脚本で知られるファン・ジョユンがストリーミングシリーズで初脚本を務める、のどかな田舎町出身の女性ヒジュが、思いがけず密輸組織の金塊を手にしてしまったことから、人生を一変させる逃亡劇へと巻き込まれていく緊迫のチェイス・サスペンス。
近隣の空港で働き、パイロットの恋人との出会いにより順調な日々を送っていたヒジュ。しかし、恋人からの1本の電話をきっかけに運命は一変する。やがてヒジュは、大量の金塊を手に逃亡することとなり、韓国で最も危険な人物たちから追われる身となるが…。
主人公キム・ヒジュを演じるのは、『照明店の客人たち』『恋するムービー』など、繊細な表現と確かな演技力で幅広い役柄を演じ分けてきたパク・ボヨン。本作ではチャームポイントの愛らしい笑顔を封印し初のダークヒロインを熱演。過去から逃れようと必死に奔走する決意の固い女性キム・ヒジュを演じる。
ヒジュを追う犯罪組織の一員で、若い頃に彼女の近所に住んでいた人物、チャン・ウク（通称ウギ）には、舞台・映像の両分野で存在感を発揮し、『その年、私たちは』で爆発的な人気を博したキム・ソンチョル。脇を固めるのはイ・ヒョヌク、『ムービング』の先生役で知られ、昨今では『照明店の客人たち』で監督を務めるなどマルチに活躍するキム・ヒウォン、そしてムン・ジョンヒ、イ・グァンスら個性豊かなキャスト陣となっている。
また、イ・ジェフン＆イ・ドンフィらの『捜査班長 1958』やヒョンビン主演の『コンフィデンシャル／共助』を手掛けたキム・ソンフンが監督を務め、映画『オールド・ボーイ』の脚本家ファン・ジョユンが初めて手がける配信ドラマシリーズとなる。共同制作には、『私の夫と結婚して』『涙の女王』など数々の大ヒット作を手掛けたスタジオドラゴンが名を連ねる。
今回解禁となった予告編では、密輸事件に巻き込まれたヒジュが「人並みに生きたかっただけ」と自らの過去を振り返る様子から幕を開ける。「幸せになるためにどうすべきか、決める時がきた」という強い決意の言葉とともに、運命が大きく動き出す。密輸に使われる棺や金塊、そして何かを土に埋める不穏なシーンの数々。のどかな日常を送っていたヒジュの人生が、一瞬にして危険と隣り合わせの世界へと転落していく様子がスリリングに切り取られている。
何者かに追われながら繰り広げるカーアクションや、拳銃を手に、敵と対峙する緊迫のアクションシーンも展開。追い詰められながらも一歩も引かず、敵を鋭く睨みつけながら「その金塊は私のものよ」と言い放つヒジュ。欲望と覚悟の果てに新しいダークヒロインが誕生。果たしてヒジュは、この逃亡劇の果てに何を手にするのか。息もつかせぬチェイス・サスペンスの行方に、期待が高まる。
また、あわせて解禁となったのは、「欲望」をキャッチコピーに掲げた5枚のキャラクターポスター。それぞれが金塊を前に、むき出しの欲望と向き合う姿が切り取られている。「欲望を追う男」「欲望に賭けた男」「欲望に目覚めた女」「欲望に正直な男」「欲望に縛られた男」。それぞれの生き様と葛藤がにじみ出るコピーとビジュアルが並び、登場人物たちの思惑が複雑に絡み合うことを予感させる。物語の裏側に渦巻く人間ドラマへの期待も一層高まる仕上がりとなっている。
■あらすじ
人里離れた田舎町出身のヒジュは、恋人でありパイロットのドギョンの助けを借り、空港で働き始める。ある日、ドギョンの依頼で謎の貨物を隠すよう頼まれたヒジュだったが、偶然にも密輸組織が持つ金塊を手にしてしまう。金塊をめぐる人々の欲望と裏切りが渦巻く中、ヒジュは金塊を自分のものにしたいという欲望に駆られ、生き残りを懸けた闘いが始まる。
■スタッフ
監督：キム・ソンフン『捜査班長 1958』『コンフィデンシャル／共助』『王宮の夜鬼』
脚本：ファン・ジョユン『オールド・ボーイ』『王になった男』『殺人者の記憶法』
■制作
スタジオドラゴン『私の夫と結婚して』『涙の女王』
Rear Window Pictures『王宮の夜鬼』
■キャスト
パク・ボヨン『恋するムービー』『照明店の客人たち』『力の強い女 ト・ボンスン』
キム・ソンチョル『その年、私たちは』『梟―フクロウ―』『NO WAY OUT：ザ・ルーレット』
イ・ヒョヌク『他人は地獄だ』『Mine』『再婚ゲーム』
キム・ヒウォン『照明店の客人たち』『ミセン -未生- 』
【動画】パク・ボヨン、初ダークヒロイン 『ゴールドランド』予告
同作は、『オールド・ボーイ』の脚本で知られるファン・ジョユンがストリーミングシリーズで初脚本を務める、のどかな田舎町出身の女性ヒジュが、思いがけず密輸組織の金塊を手にしてしまったことから、人生を一変させる逃亡劇へと巻き込まれていく緊迫のチェイス・サスペンス。
主人公キム・ヒジュを演じるのは、『照明店の客人たち』『恋するムービー』など、繊細な表現と確かな演技力で幅広い役柄を演じ分けてきたパク・ボヨン。本作ではチャームポイントの愛らしい笑顔を封印し初のダークヒロインを熱演。過去から逃れようと必死に奔走する決意の固い女性キム・ヒジュを演じる。
ヒジュを追う犯罪組織の一員で、若い頃に彼女の近所に住んでいた人物、チャン・ウク（通称ウギ）には、舞台・映像の両分野で存在感を発揮し、『その年、私たちは』で爆発的な人気を博したキム・ソンチョル。脇を固めるのはイ・ヒョヌク、『ムービング』の先生役で知られ、昨今では『照明店の客人たち』で監督を務めるなどマルチに活躍するキム・ヒウォン、そしてムン・ジョンヒ、イ・グァンスら個性豊かなキャスト陣となっている。
また、イ・ジェフン＆イ・ドンフィらの『捜査班長 1958』やヒョンビン主演の『コンフィデンシャル／共助』を手掛けたキム・ソンフンが監督を務め、映画『オールド・ボーイ』の脚本家ファン・ジョユンが初めて手がける配信ドラマシリーズとなる。共同制作には、『私の夫と結婚して』『涙の女王』など数々の大ヒット作を手掛けたスタジオドラゴンが名を連ねる。
今回解禁となった予告編では、密輸事件に巻き込まれたヒジュが「人並みに生きたかっただけ」と自らの過去を振り返る様子から幕を開ける。「幸せになるためにどうすべきか、決める時がきた」という強い決意の言葉とともに、運命が大きく動き出す。密輸に使われる棺や金塊、そして何かを土に埋める不穏なシーンの数々。のどかな日常を送っていたヒジュの人生が、一瞬にして危険と隣り合わせの世界へと転落していく様子がスリリングに切り取られている。
何者かに追われながら繰り広げるカーアクションや、拳銃を手に、敵と対峙する緊迫のアクションシーンも展開。追い詰められながらも一歩も引かず、敵を鋭く睨みつけながら「その金塊は私のものよ」と言い放つヒジュ。欲望と覚悟の果てに新しいダークヒロインが誕生。果たしてヒジュは、この逃亡劇の果てに何を手にするのか。息もつかせぬチェイス・サスペンスの行方に、期待が高まる。
また、あわせて解禁となったのは、「欲望」をキャッチコピーに掲げた5枚のキャラクターポスター。それぞれが金塊を前に、むき出しの欲望と向き合う姿が切り取られている。「欲望を追う男」「欲望に賭けた男」「欲望に目覚めた女」「欲望に正直な男」「欲望に縛られた男」。それぞれの生き様と葛藤がにじみ出るコピーとビジュアルが並び、登場人物たちの思惑が複雑に絡み合うことを予感させる。物語の裏側に渦巻く人間ドラマへの期待も一層高まる仕上がりとなっている。
■あらすじ
人里離れた田舎町出身のヒジュは、恋人でありパイロットのドギョンの助けを借り、空港で働き始める。ある日、ドギョンの依頼で謎の貨物を隠すよう頼まれたヒジュだったが、偶然にも密輸組織が持つ金塊を手にしてしまう。金塊をめぐる人々の欲望と裏切りが渦巻く中、ヒジュは金塊を自分のものにしたいという欲望に駆られ、生き残りを懸けた闘いが始まる。
■スタッフ
監督：キム・ソンフン『捜査班長 1958』『コンフィデンシャル／共助』『王宮の夜鬼』
脚本：ファン・ジョユン『オールド・ボーイ』『王になった男』『殺人者の記憶法』
■制作
スタジオドラゴン『私の夫と結婚して』『涙の女王』
Rear Window Pictures『王宮の夜鬼』
■キャスト
パク・ボヨン『恋するムービー』『照明店の客人たち』『力の強い女 ト・ボンスン』
キム・ソンチョル『その年、私たちは』『梟―フクロウ―』『NO WAY OUT：ザ・ルーレット』
イ・ヒョヌク『他人は地獄だ』『Mine』『再婚ゲーム』
キム・ヒウォン『照明店の客人たち』『ミセン -未生- 』