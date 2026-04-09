ソ連崩壊、リーマンショック、トランプ大統領誕生などを次々に予言したフランスの歴史人口学者・家族人類学者のエマニュエル・トッド氏（74）。2024年1月に仏語原著が刊行された『西洋の敗北』は世界27カ国で翻訳が決定し、日本語版も10万部超のベストセラーになっている。

【画像】高市首相を表敬訪問したティール氏

一方、PayPalやPalantirの共同創業者にして“シリコンバレーのドン”の異名をもち、いち早くトランプ支持を表明し、J・D・ヴァンス副大統領就任にも深く関与したピーター・ティール氏（58）。月刊「文藝春秋」（2、3月号）に掲載されたティール氏の「世界の終わりへの航海」（会田弘継訳「ピーター・ティールのワンピース論」「『ワンピース』のルフィはキリストだ」）が大きな反響を呼んでいる。



アメリカのイラン攻撃後、東京・文藝春秋で対談したエマニュエル・トッド氏（左）とピーター・ティール氏 ©文藝春秋

「世界は終末を迎えているのか」をテーマに“東京極秘対談”

いま世界が注目する2人の“世紀の豪華対談”が3月2日、文藝春秋本社で実現した（司会は会田氏）。高市首相に面会した「影の米大統領」と「現代最高の知識人」の“東京極秘対談”のテーマは「世界は終末を迎えているのか」。

対談の冒頭では、ちょうど2日前の2月28日に始まった米国・イスラエルとイランとの戦争が話題になり、ティール氏は、戦争についてヴァンス副大統領と交わした会話の内容を披露した。

〈ティール 私自身の直感としては、こうした介入にはあまり賛成ではありません。そもそも米国がウクライナでの大きな戦争に関わるべきだったのかについても、やや懐疑的です。

実は金曜日〔2月27日〕、つまり3日前に、ヴァンス副大統領と話す機会がありました。

ここで何を言うかは少し慎重にならないといけませんが、そのとき私はこう伝えました。米国としては、むしろ国内のいくつかの課題にもっと焦点を当てて、3年後、ヴァンス氏が大統領選に出るときに米国経済がしっかりした状態にあるようにすることの方が大事ではないか、と〉

宗教的力学を歴史の中心に据えるという点で、完全に一致

ティール氏とヴァンス副大統領は、イラン攻撃に反対だったことが分かる。

最先端テクノロジーの投資家であるピーター・ティール氏と、古い家族構造の専門家であるエマニュエル・トッド氏ほど、かけ離れた2人を想像することはできないだろう。にもかかわらず、2人は、宗教的力学を歴史の中心に据えるという点で、完全に一致した。

〈トッド 現代は「宗教のゼロ状態」が続いています。この状態が続くと個人は弱くなり、歴史は停滞する。

私は最近になってようやく「宗教」が社会的・歴史的要因として思っていた以上に重要だと気づきましたが、これは社会学の創始者エミール・デュルケームの見方です。デュルケームと同じように、私にとって、「個人」は「集団」のなかにしか存在しません。「集団」が弱ければ、「個人」は強くなるどころか、逆に弱くなる。とはいえ、宗教が再び復活するとは思えません。もう後戻りはできない。すると残るのは虚無感だけです。この虚無感のなかで、人生の意味は自明ではなくなり、正直、私自身も、人生には意味がないと感じています。

ここでの脅威は「ニヒリズム」です。「虚無そのものを神格化する」という感覚さえ生まれ、人や物や現実を破壊したいという衝動が生まれてくる〉

トッド氏によれば、米国とイスラエルによる無益で野蛮なイラン攻撃や要人暗殺は、ニヒリズムから生まれる「暴力への衝動」や「殺人の快楽」の発露である。

一方、何よりも個人の自由を重んじる「リバタリアン」であるはずのティール氏は、意外にも、「個人」ではなく「チーム」の重要性を説いた。

〈ティール 「個人」という概念は、実は非常に不安定だというトッド教授の考えにも同意します。この概念は、自由主義や古典的リベラルの思想に大きな影響を与えてきたので、私にとっても常に厄介な問題です。実際、宗教的・社会的な共同体が解体されるなかで、個人はどんどん弱くなっています。親の実家の地下室でゲームをしているインセル〔異性との交際や性的関係が長期間なく結婚を諦めた結果としての独身〕のような存在が「個人」の最終形態になるかもしれません。

シリコンバレーの世界でも、何かを発明するのは「個人」というより「チーム」です。創業者はキャプテンのような存在で、会社もチームスポーツのようなもので、創業者が個人主義的すぎるとうまくいきません〉

「世界で唯一、日本の東京だけが、和やかな雰囲気のなかでこういう議論ができる場所」

対談では「日本」も話題になった。

〈ティール 私が日本に来るのは7年ぶりになります。こうしてまた戻ってこられて本当に嬉しいです。

私が常々感じるのは、「日本の思考がどれほど緻密で独自なものか、世界の他の文化とはまったく異なっていて、いかに新鮮な視点であるか」が日本ではきちんと理解されていないことです。日本は、悪い形態のグローバリゼーションの影響を最も受けずに済んだ場所で、日本の皆さん全員が真に守り抜くべき特別な何かをもっています〉

〈トッド 実は「対談をしよう」とピーターに提案した時、私は「パリで開催するのは無理だ」と言いました。世界で唯一、日本の東京だけが、和やかな雰囲気のなかでこういう議論ができる場所なんです。頂いた質問への答えは、まさにここにあります。このあたりでもうやめておきます。これ以上、日本のお話をすると、感傷的になってしまいそうなので〉

ティール氏とトッド氏の対談「世界は終末を迎えているのか」の全文は、4月10日発売の月刊「文藝春秋」5月号（月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」では、4月9日先行公開）に掲載されている。

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2026年5月号）