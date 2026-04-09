米国はイランとの停戦の条件に、事実上封鎖されたホルムズ海峡の完全開放を挙げる。

戦闘終結で最終合意して海峡が開放されれば、中東に原油を依存する日本経済にはプラスになるが、先行きは見通せない。

２週間の停戦期間では、ペルシャ湾内の船舶が脱出できても、新たに船舶を送って原油を調達するのは難しい。野村総研の木内登英氏は「原油の供給が増える見通しがついたわけではなく、和平交渉が決裂するリスクも残る。原油は高値水準にあり、日本経済への逆風は続いている」と話す。

海運各社は船員や船舶の安全を最優先に対応しており、日本船主協会は「安全な通峡のための確実かつ具体的な情報が入手できていないので、状況を注視している」とした。

日本の経済界からは、２週間の停戦を歓迎する声が上がった。日本商工会議所の小林健会頭は８日、報道陣に「安堵（あんど）した。戦闘終結に向かうにあたっては、ホルムズ海峡の自由航行（の確保）が絶対だ」と強調した。石油元売り大手のＥＮＥＯＳは「期間限定でもホルムズ海峡の安全な航行が可能になるのであれば喜ばしい」（広報部）としている。

ただ、先行きへの警戒感は続いている。原油由来の「ナフサ」の供給制約で、製品の値上げが相次ぐ石油化学業界からは「当面必要なナフサは調達しないといけない。中東以外から必死に探している」（化学大手）との声が上がる。自動車大手関係者も「攻撃は今後も続くかもしれず、予断を許さない状況が続いている」と懸念を示す。

原油輸入の多くを中東に頼る東南アジア各国でも、停戦を歓迎する声が上がった。タイのスパジー副首相兼商務相は８日、「良い兆候だ」と述べ、ホルムズ海峡の完全開放の実現に期待を示した。ただ、恒久的な和平が実現するかは見通せず、各国は石油の消費抑制対策を続ける構えだ。