【静岡県】伊豆七島を一望できる。金目鯛などのグルメも充実する「稲取温泉」の魅力とは？
稲取温泉は、伊豆半島の東海岸に小さく突き出た岬にある風光明媚な温泉地です。その歴史は1956年、約57℃の天然温泉が湧出したことに始まります。
海に面した立地を活かし、伊豆大島などの伊豆七島を一望できる露天風呂を備えた宿が多いのが特徴的。朝日を眺めながらの入浴は、自然に包まれながら心身ともに癒される格別のひとときとなるでしょう。
冬でも海岸沿いでハイビスカスが咲くほど温暖な気候に恵まれており、心地よい潮風を感じながらゆったりとした時間を過ごせます。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
海に面した立地を活かし、伊豆大島などの伊豆七島を一望できる露天風呂を備えた宿が多いのが特徴的。朝日を眺めながらの入浴は、自然に包まれながら心身ともに癒される格別のひとときとなるでしょう。
冬でも海岸沿いでハイビスカスが咲くほど温暖な気候に恵まれており、心地よい潮風を感じながらゆったりとした時間を過ごせます。
「稲取温泉」周辺には何がある？周辺観光の大きな目玉は、江戸時代から伝わる伝統行事「雛のつるし飾りまつり」です。稲取はこの風習の発祥の地であり、素盞鳴（すさのお）神社では日本一の段数を誇る118段の階段に雛人形が並ぶなど、春先には町中が華やかな雰囲気に包まれます。グルメでは「日本一の味」と称される金目鯛が外せません。週末や祝日に開催される「港の朝市」では、名物の金目鯛の釜めしや味噌汁が人気で、活気ある港町ならではの食文化を堪能できます。また、ホワイトタイガーに出会える「伊豆アニマルキングダム」や、特産のみかん収穫を楽しめる「収穫体験農園ふたつぼり」など、ファミリーからシニアまで楽しめるレジャースポットも充実しています。
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