Snow Manの佐久間大介さんは4月8日、自身のInstagramを更新。バイクに乗る姿を披露しました。（サムネイル画像出典：佐久間大介さん公式Instagramより）

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Snow Manの佐久間大介さんは4月8日、自身のInstagramを更新。バイクに乗る姿を披露し、反響を呼んでいます。

【写真】バイクに乗る佐久間大介

「バイクはダメよ かっこよすぎるって！！！」

佐久間さんは、映画『スペシャルズ』の11枚のオフショットを投稿。1〜6枚目は中華料理を囲んだ写真、7〜11枚目は屋外でバイクと撮影した写真です。サングラスをかけた佐久間さんは、バイクに乗ったりもたれかかったりして、クールにポーズを決めています。

ファンからは「バイクはダメよ かっこよすぎるって！！！」「そのバイク運転してよ〜」「渋いさっくんだ」「いつもとは違うカッコよさ」「かっこよすぎて鳥肌」などの声が。また「やはり銀髪は至高でやばい」「銀髪ほんと大優勝がすぎる」といったコメントも寄せられました。

「撮影の休憩中」ショットも公開

過去にも同作のオフショットを投稿している佐久間さん。3月24日には「撮影の休憩中に中華街を散歩して３人でご飯食べに行った」と説明し、同じく出演する俳優の青柳翔さん、韓国の男性アイドルグループ・NCTの中本悠太さんとの休憩中の様子を公開しました。オフ感あふれる姿が気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)