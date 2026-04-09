「いつもとは違うカッコよさ」佐久間大介、バイクに乗る姿を披露！ 「やはり銀髪は至高でやばい」
Snow Manの佐久間大介さんは4月8日、自身のInstagramを更新。バイクに乗る姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】バイクに乗る佐久間大介
ファンからは「バイクはダメよ かっこよすぎるって！！！」「そのバイク運転してよ〜」「渋いさっくんだ」「いつもとは違うカッコよさ」「かっこよすぎて鳥肌」などの声が。また「やはり銀髪は至高でやばい」「銀髪ほんと大優勝がすぎる」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】バイクに乗る佐久間大介
「バイクはダメよ かっこよすぎるって！！！」佐久間さんは、映画『スペシャルズ』の11枚のオフショットを投稿。1〜6枚目は中華料理を囲んだ写真、7〜11枚目は屋外でバイクと撮影した写真です。サングラスをかけた佐久間さんは、バイクに乗ったりもたれかかったりして、クールにポーズを決めています。
「撮影の休憩中」ショットも公開過去にも同作のオフショットを投稿している佐久間さん。3月24日には「撮影の休憩中に中華街を散歩して３人でご飯食べに行った」と説明し、同じく出演する俳優の青柳翔さん、韓国の男性アイドルグループ・NCTの中本悠太さんとの休憩中の様子を公開しました。オフ感あふれる姿が気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)