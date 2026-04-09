見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第9話が9日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。

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あらすじは、りん（見上愛）と環（宮島るか）は信勝（斉藤陽一郎）を頼って東京へと向かう。しかし、信勝の店は

一方、教会で直美（上坂樹里）を見守ってきた宣教師のメアリー（アニャ・フロリス）が日本を離れることになった。直美は一緒に連れて行ってほしいと頼むが断られ…。

途方に暮れる2人だが、風のいたずらで出会うことになる。

博多大吉は「出会いましたね」と言うと、鈴木奈穂子アナウンサーも「出会いましたね」と声をそろえた。ヒロイン2人をつなげた風車に、大吉は「飛んだね、風車」と注目すると、鈴木アナも「あんな飛び方するんだ」と盛り上げた。大吉が「ドラえもんの名場面」と話すと、華丸は「あのバランスからああは飛ばないような気がするんですけど。物理的にはね」とツッコンだが、大吉は「『風、薫る』ということで」とまとめた。

鈴木アナは「こんな早く2人が会うんだ、というのも。展開の早さにも驚いた」と振り返った。

大吉は「環（宮島るか）ちゃんもかわいいね、お子さんね。あんな迷いなくパン食べるかね」と触れると、華丸は「よっぽどお腹すいていたのよ」と補足していた。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。