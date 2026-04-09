◆米大リーグ ブルージェイズ４―３ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては６回１失点（自責０）の好投を見せ、打っては２四死球で日本人記録に並ぶ４３試合連続出塁をマークしたが、リリーフ陣が踏ん張りきれずに逆転負けを喫して、大谷の２勝目も消えた。

初回はスプリンガー、ゲレロと中心打者に安打を浴びて１死一、二塁のピンチを背負ったが、サンチェスと岡本を抑えて無失点発進となった。両軍無得点の３回には２死二塁でサンチェスに左翼線へ適時二塁打を浴びて今季初失点。４、５回は３者凡退で抑えた。６回は先頭のゲレロに左中間への二塁打を浴びたが、後続を抑えて追加点を与えなかった。

結果を見れば６回自責０の好投。チームがそのまま勝っていれば２勝目も手にしていた。だが大谷は「できはよくなかったですけど、責任イニングと球数はしっかり投げられたので、そこは唯一よかったんじゃないかなと思います」と満足はなく、「状態は悪くはないかなと。投げ心地がやっぱりよくなかったので、（ワシントンＤＣ、トロント）遠征の最後で多少疲れはありますけど、その中でもそれなりに投げられたのはよかったかなと思います」と振り返った。

ロバーツ監督も「見ていても苦しい投球だった。自分自身と戦っているようだった。それでも６回１失点でまとめたのは、印象的だ。毎日絶好調とはいかない。リードを持って降板したのはよかった」と指摘していた。