東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7044 高値0.7085 安値0.6968
0.7214 ハイブレイク
0.7149 抵抗2
0.7097 抵抗1
0.7032 ピボット
0.6980 支持1
0.6915 支持2
0.6863 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5822 高値0.5859 安値0.5718
0.6022 ハイブレイク
0.5941 抵抗2
0.5881 抵抗1
0.5800 ピボット
0.5740 支持1
0.5659 支持2
0.5599 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3846 高値1.3899 安値1.3824
1.3964 ハイブレイク
1.3931 抵抗2
1.3889 抵抗1
1.3856 ピボット
1.3814 支持1
1.3781 支持2
1.3739 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7044 高値0.7085 安値0.6968
0.7214 ハイブレイク
0.7149 抵抗2
0.7097 抵抗1
0.7032 ピボット
0.6980 支持1
0.6915 支持2
0.6863 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5822 高値0.5859 安値0.5718
0.6022 ハイブレイク
0.5941 抵抗2
0.5881 抵抗1
0.5800 ピボット
0.5740 支持1
0.5659 支持2
0.5599 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3846 高値1.3899 安値1.3824
1.3964 ハイブレイク
1.3931 抵抗2
1.3889 抵抗1
1.3856 ピボット
1.3814 支持1
1.3781 支持2
1.3739 ローブレイク