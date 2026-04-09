東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7044　高値0.7085　安値0.6968

0.7214　ハイブレイク
0.7149　抵抗2
0.7097　抵抗1
0.7032　ピボット
0.6980　支持1
0.6915　支持2
0.6863　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5822　高値0.5859　安値0.5718

0.6022　ハイブレイク
0.5941　抵抗2
0.5881　抵抗1
0.5800　ピボット
0.5740　支持1
0.5659　支持2
0.5599　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3846　高値1.3899　安値1.3824

1.3964　ハイブレイク
1.3931　抵抗2
1.3889　抵抗1
1.3856　ピボット
1.3814　支持1
1.3781　支持2
1.3739　ローブレイク