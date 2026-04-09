・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９４．４１ドル（－１８．５４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４７７７．２ドル（＋９２．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７５２２．４セント（＋３３９．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５８０．２５セント（－１７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４７．２５セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１６２．００セント（＋３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３６６．２７（－１５．１１）

出所：MINKABU PRESS