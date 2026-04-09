８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１３２５ドル高 米国がイランとの２週間停戦で合意 ８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１３２５ドル高 米国がイランとの２週間停戦で合意

リンクをコピーする みんなの感想は？

８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１３２５．４６ドル高の４万７９０９．９２ドルと大幅反発した。米国がイランとの２週間の停戦で合意したことが明らかになり、主力株に対する買い戻しが優勢となった。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は６％を超す上昇となり、過去最高値を更新した。



キャタピラー＜CAT＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が買われ、オスカー・ヘルス＜OSCR＞やリーバイ・ストラウス＜LEVI＞、チェグ＜CHGG＞が大幅高となった。半面、ＩＢＭ＜IBM＞やセールスフォース＜CRM＞、シェブロン＜CVX＞が下落した。



ナスダック総合株価指数は６１７．１４ポイント高の２万２６３４．９９と６日続伸した。エヌビディア＜NVDA＞やアルファベット＜GOOG＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が堅調推移。メタ・プラットフォームズ＜META＞が値を飛ばし、ルメンタム・ホールディングス＜LITE＞やエア・テスト・システムズ＜AEHR＞が急伸した。半面、テスラ＜TSLA＞が冴えない展開。バイタル・ファームズ＜VITL＞が値を下げ、くら寿司ＵＳＡ＜KRUS＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS