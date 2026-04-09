奈緒主演『死ねばいいのに』追加キャストに前原滉、高橋ひかる、草川拓弥、田畑智子、平原テツ発表
奈緒が主演を務める映画『死ねばいいのに』に、前原滉、高橋ひかる、草川拓弥、田畑智子、平原テツらが出演することが発表された。
【写真】映画『死ねばいいのに』追加キャスト発表 亜佐美の生前の関係者たち
本作は、現代を舞台に描かれた、京極夏彦による異色のミステリー小説「死ねばいいのに」（講談社文庫）を映画化。「亜佐美のこと、聞かせてもらいたいんです」。何者かによって殺された鹿島亜佐美。そんな彼女のことを知りたいと、渡来映子が亜佐美の職場の上司・山崎を訪ねてきて──。
主演を務めるのは、多彩なジャンルで活躍し、確かな演技力で観客を魅了し続ける奈緒。本作では“亜佐美”について尋ね歩く、謎めいた人物・渡来映子を演じる。監督は金井純一、脚本・演出を喜安浩平が手掛ける。
この度、解禁された追加キャストは、主人公・映子がその存在を探し回る、亜佐美の生前の関係者たち。
亜佐美の上司で不倫関係にあった、山崎寛之役にドラマ『らんまん』『119 エマージェンシーコール』などで注目を集め、映画では『沈黙の艦隊 北極海大海戦』、『ブルーボーイ事件』、『君の顔では泣けない』など話題作への出演が続く前原。亜佐美の先輩の篠宮佳織役を『赤羽骨子のボディガード』、『ロマンティック・キラー』、『山口くんはワルくない』に出演、モデルとしても活躍する高橋が演じる。
亜佐美の彼氏・佐久間雄也役には「超特急」のメンバーとして活躍、数々の映画、テレビドラマに出演の草川。亜佐美の母親の鹿島尚子役を連続テレビ小説『私の青空』のヒロインを務め、映画、テレビドラマ、舞台で活躍する田畑が演じる。
そして、亜佐美の事件に関わる弁護士・五條陸役には『たしかにあった幻』、『禍禍女』、『ショウタイムセブン』、ドラマ『地面師たち』、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』など出演の、名バイプレーヤー・平原。さらに浅野竣哉、カトウシンスケ、木原勝利、日高七海が出演し、個性豊かな実力派たちが脇を固める。
※「高橋ひかる」の「高」は正式には「はしごだか」。
映画『死ねばいいのに』は、7月3日より全国公開。
【写真】映画『死ねばいいのに』追加キャスト発表 亜佐美の生前の関係者たち
本作は、現代を舞台に描かれた、京極夏彦による異色のミステリー小説「死ねばいいのに」（講談社文庫）を映画化。「亜佐美のこと、聞かせてもらいたいんです」。何者かによって殺された鹿島亜佐美。そんな彼女のことを知りたいと、渡来映子が亜佐美の職場の上司・山崎を訪ねてきて──。
この度、解禁された追加キャストは、主人公・映子がその存在を探し回る、亜佐美の生前の関係者たち。
亜佐美の上司で不倫関係にあった、山崎寛之役にドラマ『らんまん』『119 エマージェンシーコール』などで注目を集め、映画では『沈黙の艦隊 北極海大海戦』、『ブルーボーイ事件』、『君の顔では泣けない』など話題作への出演が続く前原。亜佐美の先輩の篠宮佳織役を『赤羽骨子のボディガード』、『ロマンティック・キラー』、『山口くんはワルくない』に出演、モデルとしても活躍する高橋が演じる。
亜佐美の彼氏・佐久間雄也役には「超特急」のメンバーとして活躍、数々の映画、テレビドラマに出演の草川。亜佐美の母親の鹿島尚子役を連続テレビ小説『私の青空』のヒロインを務め、映画、テレビドラマ、舞台で活躍する田畑が演じる。
そして、亜佐美の事件に関わる弁護士・五條陸役には『たしかにあった幻』、『禍禍女』、『ショウタイムセブン』、ドラマ『地面師たち』、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』など出演の、名バイプレーヤー・平原。さらに浅野竣哉、カトウシンスケ、木原勝利、日高七海が出演し、個性豊かな実力派たちが脇を固める。
※「高橋ひかる」の「高」は正式には「はしごだか」。
映画『死ねばいいのに』は、7月3日より全国公開。