サウジアラビア東部の油田地帯から紅海の港へ原油を輸送する東西横断パイプラインがドローン攻撃を受けたと、英フィナンシャル・タイムズ（FT）が8日（現地時間）、報じた。

事案に詳しい消息筋によると、サウジ内陸を横切る全長約1200キロの該当パイプラインのポンプ場のうち1カ所が、この日午後1時ごろに攻撃を受けたという。これは米国とイランが2週間の停戦合意を発表した後に発生した。

消息筋の一人は、今回の攻撃がドローンによって行われ、現在は被害規模を確認していると明らかにした。

ロイター通信も業界関係者の言葉を引用し、このパイプラインがイランの攻撃対象となり、他の施設も標的に含まれていたと伝えた。

このパイプラインを所有・運営する国営石油会社サウジアラムコは、関連事実についての確認を拒否した。

アラムコは米国・イスラエルとイランの間の戦争によりホルムズ海峡の通航が事実上制限されると、該当のパイプラインを活用して原油を紅海沿岸のヤンブー港へ送る迂回輸送ルートを積極的に活用してきた。

このパイプラインの1日最大輸送能力は約700万バレルとされるが、サウジの1日産油量（約900万〜1000万バレル）に比べると不足している水準だ。