「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）

本拠地は悲鳴に包まれた後、沈黙した。１−０の九回に痛恨の逆転２ランを浴びての敗戦。リードを守れなかった中崎は「投げミス。チームに申し訳ないことをしたなと思います」とベンチでうなだれた。これで連勝は２で止まり、勝率５割に逆戻り。４安打１得点だった打線の元気のなさも大きく響いた。

九回は２球で試合をひっくり返された。先頭・キャベッジに初球を左翼フェンス直撃の二塁打にされると、次打者・泉口にも初球を捉えられて右翼ポール際へ２ランを食らった。右腕は「しっかりと反省して、やり返したいなと思います」と悔しさを押し殺して前を向いた。

前日の試合では３点リードの九回に登板し、１９年以来のセーブをつかんでいた直後の“悔投”。新井監督は「ザキ（中崎）も毎回ゼロというのは無理。こういう日もあるので、また切り替えて準備してほしいと思います」と背中を押した。

ただ、チームは今季１０試合目にして早くも３度目のセーブ失敗からの敗戦となった。２日のヤクルト戦では九回に森浦が１点差を守れず逆転サヨナラ負け。４日の阪神戦でも森浦が九回に３失点して追い付かれた。勝ちパターンも固定されていない中で、不安定な戦いが続いている。

打線も相手の適時失策による１得点のみで相手先発・田中将に好投を許した。「次の１点をなんとか入れていかないとブルペンに負担がかかるよね」と指揮官。乗り越えなければならない壁は明確になっている。