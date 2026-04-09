ザ・キャピトルホテル 東急は、オーダー式バイキング「スペシャルトリート 山口県食材フェア」を4月4日から6月28日までの土休日限定で開催する。

旧キャピトル東急ホテル時代から続く、出来立て料理を好きなだけ楽しめるオーダー式バイキング「スペシャルトリート」と、シェフ自らが全国の地を巡り、風土や生産者の想いに触れて得たインスピレーションを料理に表現する食材フェアを合わせた企画。グランドメニュー130品に加え、季節ごとに替わる各地の食材フェアメニュー10品をラインアップする。

第1弾は山口県をテーマに、秋穂産車海老「あいおえび」のジンジャーソース、葱香る「長州黒かしわ」の冷菜、山口県産萩むつみ豚の密汁チャーシュー、萩の夏みかん香る岩国れんこんの甘酢漬け、山口県産絹もづく入りサンラータン、やまぐち和牛燦のチンジャオニューロースーなどを用意する。

場所は2階中国料理「星ヶ岡」。提供時間はランチが午前11時半から午後3時まで、ディナーは午後5時と7時半からの各2時間制とする。料金は大人18,975円、65歳以上16,445円、小学生9,487円。税・サービス料込。