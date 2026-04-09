大谷翔平、投打で日本人記録達成　連続イニング無失点、43戦連続出塁でイチローに並ぶ

大谷は6回1失点と試合を作るも2勝目には届かなかった(C)Getty Images

ドジャース・大谷翔平がまた偉業を達成した。

現地4月8日、敵地で行われたブルージェイズ戦に先発登板。

【動画】トロントで岡本和真とメジャー初対決！大谷翔平が三振を奪うシーン

「1番・投手」として先発マウンドに上がると2回まで無失点。3回は一死からドールトン・バーショに四球を与え、続く4番ヘスス・サンチェスに左翼線への二塁適時打で先制を許し、悔しそうな表情を浮かべた。

これで連続無失点記録は25回3分の1でストップ。ダルビッシュ有、岩隈久志が達成していた日本人選手投手の記録は25回だったため、3分の1と伸ばし、日本人投手として新記録を達成した。



また打者としても初回の第1打席に四球を選び出塁。これで昨年8月24日のパドレス戦から続く連続出塁記録を「43」と伸ばし、マリナーズ時代のイチローが樹立していた日本人記録に並んだ。