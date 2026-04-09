大谷翔平、投打で日本人記録達成 連続イニング無失点、43戦連続出塁でイチローに並ぶ
大谷は6回1失点と試合を作るも2勝目には届かなかった(C)Getty Images
ドジャース・大谷翔平がまた偉業を達成した。
現地4月8日、敵地で行われたブルージェイズ戦に先発登板。
【動画】トロントで岡本和真とメジャー初対決！大谷翔平が三振を奪うシーン
「1番・投手」として先発マウンドに上がると2回まで無失点。3回は一死からドールトン・バーショに四球を与え、続く4番ヘスス・サンチェスに左翼線への二塁適時打で先制を許し、悔しそうな表情を浮かべた。
これで連続無失点記録は25回3分の1でストップ。ダルビッシュ有、岩隈久志が達成していた日本人選手投手の記録は25回だったため、3分の1と伸ばし、日本人投手として新記録を達成した。
また打者としても初回の第1打席に四球を選び出塁。これで昨年8月24日のパドレス戦から続く連続出塁記録を「43」と伸ばし、マリナーズ時代のイチローが樹立していた日本人記録に並んだ。
試合は大谷が6回4安打1失点で降板した後、2点リードの7回に救援陣がつかまる。ジョージ・スプリンガー、バーショの連続適時打で3−3の同点とされると8回にも勝ち越しを許し、大谷の2勝目の権利は失われた。
ドジャースの連勝は5でストップとなった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。