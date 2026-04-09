「温泉街の落ち着いた雰囲気」大分県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”ランキング！ 2位「大原大しだれ桜」、1位は？【2026年調査】
全国各地から続々と満開の便りが届き、街中が薄紅色に染まるお花見シーズンのピークを迎えました。心浮き立つこの季節に、多くの人が「一度は訪れてみたい」と憧れる人気スポットの数々をチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、大分で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、大分で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：大原大しだれ桜（日田市）／44票日田市の大原八幡宮近くに立つ「大原大しだれ桜」は、樹齢200年を超えるとも言われる一本桜の名木です。高さ約12メートルの巨木から、滝のように降り注ぐ薄桃色の花びらは、見る人を圧倒する生命力に満ちています。ライトアップされた姿は幽玄な美しさを放ち、写真家からも高い人気を誇るスポットです。回答者からは「歴史ある一本桜でパワーをもらえそう」（40代女性／福島県）、「夜間のライトアップが綺麗だから」（30代女性／神奈川県）、「大きなしだれ桜が圧巻の存在感だから」（40代男性／神奈川県）というコメントがありました。
1位：由布院・大分川沿いの桜並木（由布市）／89票温泉地として名高い由布院の大分川沿いが1位に輝きました。ここでは、残雪が残ることもある由布岳を背景に、川沿いの桜並木と、足元に広がる菜の花のコントラストが楽しめます。春の穏やかな陽光を浴びながら散策する時間は、まさに贅沢の極み。のどかな田園風景と桜が調和する、大分ならではの絶景です。回答者からは「湯布院はとても趣きがある街なので、桜の季節にぜひ行ってみたいです」（60代女性／兵庫県）、「川沿いを散歩しながら見たらのんびりできそうだから」（30代女性／福島県）、「温泉街の落ち着いた雰囲気と桜の組み合わせが最高に癒されそう」（30代女性／福岡県）というコメントがありました。
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(文:坂上 恵)