「バチイケじゃん」人気アイドル、南国旅行で美太もも際立つ姿！ 「破壊力がハンパない」「顔ちっちゃすぎ」
アイドルグループ・CANDY TUNEの村川緋杏さんは4月7日、自身のInstagramを更新。南国旅行のオフショットを公開しました。
【写真】村川緋杏の美太もも
コメントでは「ちょっとびびちゃん、ドキッとしたじゃない、可愛いよ〜」「かっけぇな!!」「サングラス似合いすぎ！」「めっちゃ旅行堪能してて最高やね」「バチイケじゃん」「顔ちっちゃすぎ可愛すぎ」「笑顔めっっっちゃ可愛いいぃゴキゲンなの伝わってくる」「びびちゃんのフトモモの破壊力がハンパない」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】村川緋杏の美太もも
「顔ちっちゃすぎ可愛すぎ」村川さんは「南国大好き」とつづり、5枚の写真を投稿。サングラスを掛け、アイスクリームやドリンクを手に持っています。黒いレースのショートパンツを着用しており、美しい太ももが際立っています。格好良さとかわいらしさを兼ね備えた姿です。
かわいらしい姿を多数披露自身のInstagramで、かわいらしい自撮りショットなどを多数披露している村川さん。顔立ちの美しさや、スタイルの良さが際立つものばかりです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)