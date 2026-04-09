アイドルグループ・CANDY TUNEの村川緋杏さんは4月7日、自身のInstagramを更新。美しい太ももが際立つ姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：村川緋杏さん公式Instagramより）

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アイドルグループ・CANDY TUNEの村川緋杏さんは4月7日、自身のInstagramを更新。南国旅行のオフショットを公開しました。

【写真】村川緋杏の美太もも

「顔ちっちゃすぎ可愛すぎ」

村川さんは「南国大好き」とつづり、5枚の写真を投稿。サングラスを掛け、アイスクリームやドリンクを手に持っています。黒いレースのショートパンツを着用しており、美しい太ももが際立っています。格好良さとかわいらしさを兼ね備えた姿です。

コメントでは「ちょっとびびちゃん、ドキッとしたじゃない、可愛いよ〜」「かっけぇな!!」「サングラス似合いすぎ！」「めっちゃ旅行堪能してて最高やね」「バチイケじゃん」「顔ちっちゃすぎ可愛すぎ」「笑顔めっっっちゃ可愛いいぃゴキゲンなの伝わってくる」「びびちゃんのフトモモの破壊力がハンパない」と、絶賛の声が寄せられました。

かわいらしい姿を多数披露

自身のInstagramで、かわいらしい自撮りショットなどを多数披露している村川さん。顔立ちの美しさや、スタイルの良さが際立つものばかりです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)