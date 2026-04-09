「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）

広島が逆転負けで連勝が２でストップし、勝率５割に逆戻り。今季初登板の森翔平が７回６安打無失点と好投し１点リードの九回、３番手・中崎翔太が登板、泉口に逆転２ランを被弾した。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は「慎重さが求められる場面」と指摘した。

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まさか中崎が打たれるとはという結果に終わった。抑えの経験もあり、前夜はいい投球をしていただけに、ベンチも期待して送り出したはず。２球で２失点はいただけない。長打を警戒すべき場面で、ボールが高めに浮いた。

特に泉口への一球は、外角狙いの直球が逆球となって内角へ入り、痛打された。慎重さが求められる場面だっただけに、もったいない失点だった。

先発の森は、２軍での調整登板は内容が良くないと聞いていたが、この日は低めに集め、ばらつきの少ない安定した投球を見せた。テンポの良さが守備にも好影響を与え、菊池やファビアンの好プレーも引き出した。

７回６安打無四球で無失点。８０球での交代となったが、七回に入って球がやや浮き始めており、初登板の緊張もあっただろう。交代の判断は間違いではなかった。

打線は長打を警戒した田中将の外角中心の投球にやられたという感じだ。ベテランらしい、さすがの投球といえばそれまでだが、早めに傾向をつかんでなんとか攻略してほしかった。