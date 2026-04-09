「ブルージェイズ４−３ドジャース」（８日、トロント）

ドジャースが逆転負けし、連勝が５で止まった。大谷翔平投手は「１番・投手兼指名打者」で出場。投手としては６回４安打１失点で勝敗はつかなかった。勝利投手の権利を持って降板したが、その後、リリーフ陣が追いつかれ、逆転を許した。打者として３打数無安打２四死球。連続試合安打は５で止まったが、初回に四球を選び４３試合連続出塁でイチローの持つ日本選手最長記録に並んだ。

球団公式Ｘ（旧ツイッター）は、この日大谷が帽子の右横に「ＭＲ」の文字を刻んで出場したことに注目。「オオタニがミギー・ローを追悼した」と投稿した。

ドジャースではミゲル・ロハス内野手が同日に自身のインスタグラムにスペイン語で父の死を公表。「家族一同、深い深い悲しみに包まれながら、私の父、ミゲル・ロハス“ミッキー”と生前に出会い時間を共にしてくださった皆さまへお知らせしなければなりません」とし「昨日４月７日午後に父は息を引き取りました」とつづっていた。

ドジャース公式の投稿に対してフォロワーからは「ロハスのお父さんのご冥福をお祈りします。大谷翔平の素晴らしい行動」「ショウヘイに対する尊敬がますます深まった」「チームメートであり友人への敬意」などとコメントが寄せられた。