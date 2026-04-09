初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は９日までに初代タイガーマスクのデビュー４５周年記念イベント「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」を今月２８日に後楽園ホールで開催することを発表した。

初代タイガーマスクは１９８１年４月２３日に蔵前国技館でのダイナマイト・キッド戦で登場。先鋭的なスタイルで瞬く間に日本中をとりこにし８３年８月４日の寺西勇戦を最後に「引退」するまで世界のプロレス史に燦然と輝くカリスマとなった。

今年は、タイガーマスク誕生から「４５周年」。さらに佐山が格闘家人生をスタートしてから「５０周年」を迎える。４・２８後楽園ホールでの「タイガーマスク４５周年記念特別イベント」に佐山は「平井さんにすべてお任せしていますので、素晴らしいイベントにしてくれると思っています」とＳＳＰＷの平井丈雅代表が全面プロデュースすることを明かしており、９日までにＳＳＰＷは、イベントに佐山の他に弟子のスーパー・タイガー、間下隼人に加え阿部史典が参戦することを発表した。

イベントまで３週間を切ったが、そのほかの内容は「随時発表」としており現時点で未発表。佐山に心から敬意を抱く平井代表による黄金の虎が築いたマット界への絶大な功績にふさわしいプロデュースが期待される。