◆米大リーグ ブルージェイズ４―３ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては６回１失点（自責０）の好投を見せ、打っては２四死球で日本人記録に並ぶ４３試合連続出塁をマークしたが、リリーフ陣が踏ん張りきれずに逆転負けを喫して、大谷の２勝目も消えた。

大谷はこの日、帽子の右側面に「ＭＲ」の文字を書いて試合に臨んだ。７日にミゲル・ロハス内野手（３７）の父が死去。ロハスは前日７日（同８日）の試合を急きょ欠場した。この日の試合前に自身のインスタグラムで父の死を報告したロハスは、この日は志願して「９番・遊撃」でスタメン出場した。

ロハスのイニシャル「ＭＲ」とともに戦った大谷。試合後には「本人ももちろんつらいと思いますけど、それでもこうやってグラウンドに来てプレーして、素晴らしいプレーもありましたし、みんなでチームとして支えていければいいんじゃないかなと思います」と思いを口にしていた。