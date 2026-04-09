元ENHYPEN・HEESEUNG（ヒスン）、「EVAN」として新ビジュアル公開「大切な思い出が詰まった名前です」
グローバルグループ・ENHYPENを独立し、ソロアーティストとして新たなスタートを控えたHEESEUNG（ヒスン）が、EVAN（エヴァン）として、公式SNSを開設し、プロフィール写真を公開した。
【別カット】シンプルな装いでも…深みのあるオーラを漂わせる「EVAN」（HEESEUNG）
新ビジュアルでEVANは、無造作なヘアスタイルとナチュラルメイクで、飾らないありのままの魅力を発揮。華やかな装飾を削ぎ落とし、基本に忠実でありながらも、深みのあるオーラを漂わせている。所属レーベル「BELIFT LAB」は、この写真について「まだ何色にも染まっていない、特定の存在として定義や解釈をされる前の、最も純粋な形態のEVANを表現した」と説明した。
EVANは2020年にグローバルグループENHYPENとしてデビューし、卓越した音色やボーカル・ラップのテクニック、そして圧倒的なパフォーマンス能力を披露してきた。また、安定したライブステージはもちろん、「Highway 1009」「Dial Tragedy」などの楽曲を通じて、作詞・作曲・プロデュース能力まで証明しており、シンガーソングライターとしての才能も高く評価されている。
「EVAN」という名は、HEESEUNGの「もう一人の自分」を表す名前であり、彼の音楽的アイデンティティを象徴するキーワードでもある。HEESEUNGは「『EVAN』は幼い頃から使ってきた、大切な思い出が詰まった名前です」とし、「子供のころに作った名前を再び呼び起こし、新たな気持ちで『EVAN』としての姿をお見せしたい」と語り、「最も率直で自然な自分の姿をそのまま込めた音楽で、ファンの皆さんに一歩ずつ近づいていきたい」と真摯な想いを伝えた。
【別カット】シンプルな装いでも…深みのあるオーラを漂わせる「EVAN」（HEESEUNG）
新ビジュアルでEVANは、無造作なヘアスタイルとナチュラルメイクで、飾らないありのままの魅力を発揮。華やかな装飾を削ぎ落とし、基本に忠実でありながらも、深みのあるオーラを漂わせている。所属レーベル「BELIFT LAB」は、この写真について「まだ何色にも染まっていない、特定の存在として定義や解釈をされる前の、最も純粋な形態のEVANを表現した」と説明した。
「EVAN」という名は、HEESEUNGの「もう一人の自分」を表す名前であり、彼の音楽的アイデンティティを象徴するキーワードでもある。HEESEUNGは「『EVAN』は幼い頃から使ってきた、大切な思い出が詰まった名前です」とし、「子供のころに作った名前を再び呼び起こし、新たな気持ちで『EVAN』としての姿をお見せしたい」と語り、「最も率直で自然な自分の姿をそのまま込めた音楽で、ファンの皆さんに一歩ずつ近づいていきたい」と真摯な想いを伝えた。