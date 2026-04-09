＜義母の運転にヒヤッ！＞運転に違和感…「年取って感覚が鈍ってる」指摘に戸惑う義母【第2話まんが】
私はチナツ（40歳）。夫ケイゴ（42歳）と、小学生の息子と娘の4人家族です。私たちは地方都市の郊外に住んでいて、外出するときはほぼ車です。近くでひとり暮らしをしている義母（72歳）も、自分で車を運転して生活してきました。しかしある日、義母の運転で回転寿司に出かけた私はアゼン。駐車した車が地面の枠に対してずいぶん斜めになっていたのです。義母は「このくらい大丈夫よ」と気にする様子もなく、なんだか危なっかしく感じます。
義母の運転にヒヤっとすることが何度かあり、私はさすがに気のせいじゃないと思うようになりました。けれど夫に訴えても、「ふーん」と、聞いているのか聞いていないのかわからないような返事。自分の母親のことなのに他人事です。
私が強く訴えたので、夫はしぶしぶ義母に話をすることを了承してくれました。そして後日、私たちは義実家へ向かったのです。夫は義母に向かって、「母さんもそろそろ免許返納を考えた方がいいんじゃないか」と話を切り出しました。
義母はすぐには納得できないようでした。しかし私は免許返納が必要なことを、丁寧に時間をかけて説明しました。
買い物はうちの車で一緒に行けばいいし、病院に行くときは私が送迎する。なにより事故を起こしてしまっては取り返しがつかない……。そして「急に生活を変えるのは大変だから、今のうちからだんだん慣れていきましょう」と説得すると、ようやく首を縦に振ってくれました。
がっかりしている義母を見ると胸が痛みましたが、仕方ないことでしょう。義母が免許返納に向けての準備に同意してくれたことに、私はホッとしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
義母の運転にヒヤっとすることが何度かあり、私はさすがに気のせいじゃないと思うようになりました。けれど夫に訴えても、「ふーん」と、聞いているのか聞いていないのかわからないような返事。自分の母親のことなのに他人事です。
私が強く訴えたので、夫はしぶしぶ義母に話をすることを了承してくれました。そして後日、私たちは義実家へ向かったのです。夫は義母に向かって、「母さんもそろそろ免許返納を考えた方がいいんじゃないか」と話を切り出しました。
義母はすぐには納得できないようでした。しかし私は免許返納が必要なことを、丁寧に時間をかけて説明しました。
買い物はうちの車で一緒に行けばいいし、病院に行くときは私が送迎する。なにより事故を起こしてしまっては取り返しがつかない……。そして「急に生活を変えるのは大変だから、今のうちからだんだん慣れていきましょう」と説得すると、ようやく首を縦に振ってくれました。
がっかりしている義母を見ると胸が痛みましたが、仕方ないことでしょう。義母が免許返納に向けての準備に同意してくれたことに、私はホッとしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子